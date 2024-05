Feuilleton

Carrefour, Casino et les autres : coulisses d'un big bang en cours

"Inéluctable" pour le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, la fusion entre géants de la distribution a commencé et elle n'en est sans doute qu'à ses débuts. L'année 2024 verra le transfert des parts de marché lié à l'absorption de plus de 300 magasins Casino par Intermarché, Auchan et Carrefour, ce qui oblige Coopérative U, E.Leclerc ou encore Lidl à réagir. Auchan s'effrite de l'intérieur et Carrefour n'a pas d'autre choix que d'engloutir une autre enseigne, mais laquelle ?