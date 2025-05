Feuilleton

Les Big Four en plein repositionnement

Au cœur des processus de décision des plus importants groupes français, les quatre grands cabinets d'audit et de conseil – Deloitte, PwC, EY, et KPMG – sont engagés dans une intense transition. Depuis cinq ans, les Big Four ont ainsi constitué de puissants réseaux d'avocats, à la fois pour muscler leurs activités de conseil financier et de restructuring, et pour se diversifier. Face à de nouveaux challengers, les firmes n'hésitent plus à se repositionner de façon spectaculaire, en tournant même le dos à leurs activités historiques. C'est le cas pour KPMG, avec la cession en cours de son activité d'expertise comptable.