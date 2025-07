Casino : Philippe Palazzi propose à la vente une vingtaine de Monop' et Monoprix

L'Événement

Intermarché planche déjà sur la fermeture de 28 magasins rachetés à Casino

Un an après sa promesse de sauvegarder l'emploi dans les super et hyper Casino repris, le groupement des Mousquetaires envisage de fermer les moins rentables. Entre 500 et 700 salariés pourraient perdre leur emploi. La patronne d'Image 7, Anne Méaux, a été mobilisée pour la com' de crise, tandis que la ministre du travail, Astrid Panosyan-Bouvet, ainsi que des élus locaux concernés ont été avertis.