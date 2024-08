SNCF : le gendarme de la concurrence réactive son enquête pour abus de position dominante

L'Événement

Les liaisons entre SNCF Réseau et la holding SNCF placées sous haute surveillance

La directrice générale adjointe clients et territoires de SNCF Réseau, Isabelle Delon, est dans les starting-blocks pour rejoindre la holding du groupe. Or les cas de transfert de dirigeants issus du gestionnaire de réseau soulèvent de plus en plus de questions de l'Autorité de régulation des transports, chargée de veiller au respect des règles de concurrence.