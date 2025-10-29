Votre compte a bien été créé.
Haropa essuie un revers commercial sur le port de Rouen

Benoît Rochet, le 9 janvier 2025, à Calais.
Benoît Rochet, le 9 janvier 2025, à Calais. © Marc Demeure/La Voix du Nord/PhotoPQR/MaxPPP
La filiale de logistique de l'armateur CMA CGM va fermer ses entrepôts de Rouen pour regrouper ses activités au Havre. Un événement révélateur de la détérioration croissante de ses relations avec la direction d'Haropa. Celle-ci veut malgré tout faire de l'amélioration de ses rapports commerciaux l'une des priorités de son futur plan stratégique. [...]
Lecture 3 minutes Marc Fressoz

