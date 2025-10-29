Haropa essuie un revers commercial sur le port de Rouen

Haropa trouve son nouveau DRH chez Médecins du monde
Le directeur général d'Haropa, Benoît Rochet, a choisi le successeur du DRH historique Serge Ferreira, subitement renvoyé le 10 juillet.
L'ancien PDG de Groupe ADP a été chargé par Emmanuel Macron d'arrimer le port de Marseille en déclin à ceux de Sète et Toulon, ainsi qu'à l'axe fluvial Rhône-Saône. L'énarque doit trouver un compromis de gouvernance, un chantier colossal compte tenu de l'hétérogénéité des statuts juridiques des différents ports.
En poste depuis février, le président du directoire de l'EPIC regroupant les ports du Havre, Rouen et Paris s'apprête à nommer un nouveau DRH. La recrue devra apaiser le climat interne et mettre un terme à la proximité de l'équipe de son prédécesseur avec le syndicat.
Sur le point de désigner le X-Ponts Benoît Rochet comme nouveau président du directoire d'Haropa, le gouvernement doit aussi régler le sort du patron du port de Marseille. En sursis depuis cet été, Hervé Martel n'est pas particulièrement apprécié de Rodolphe Saadé, puissant PDG de la CMA CGM.
Le poste de directeur général du gestionnaire des ports de la Seine est vacant depuis le départ de Stéphane Raison en septembre. Trois candidatures d'ingénieurs du corps des ponts ont été sélectionnées. Il revient désormais au gouvernement de les départager.