Votre compte a bien été créé.
Feuilleter l'édition

Budget 2026 : crédits en hausse pour les autorités indépendantes, sauf pour la HATVP

Le Premier ministre Sébastien Lecornu, lors de la session des questions au gouvernement, à l'Assemblée nationale, le 15 octobre 2025.
Le Premier ministre Sébastien Lecornu, lors de la session des questions au gouvernement, à l'Assemblée nationale, le 15 octobre 2025. © Amaury Cornu/Hans Lucas/Hans Lucas via AFP
Dans le projet de loi de finances pour 2026, le gouvernement propose d'augmenter les crédits de plusieurs autorités indépendantes. Seule la HATPV voit son enveloppe significativement rabotée. Ces préconisations devront néanmoins passer le filtre d'un parlement instable et vindicatif envers ces organisations administratives. [...]
Lecture 3 minutes Davide Basso

Créez des veilles depuis cet article

À lire aussi

Créez des veilles depuis cet article

  1.  Accueil 
  2.  Politique 
  3.  Budget 2026 : crédits en hausse pour les autorités indépendantes, sauf pour la HATVP 

Soyez informé de la mise en ligne des nouvelles éditions et des alertes exclusives en temps réel !  

En vous inscrivant, vous serez notifié par un court message sur votre ordinateur ou votre mobile dès qu'une nouvelle édition de notre publication ou qu'une alerte est publiée. Restez informé en tout temps et en tout lieu !