Budget 2026 : crédits en hausse pour les autorités indépendantes, sauf pour la HATVP
Les autorités indépendantes dans la tourmente politiqueCiblées à droite par Laurent Wauquiez, le Rassemblement national et les médias détenus par Vincent Bolloré, les autorités indépendantes sont accusées de court-circuiter les politiques et de favoriser les pantouflages. Mais de l'Arcom à l'Autorité des marchés financiers (AMF), en passant par la CNIL et l'Autorité de la concurrence, ces instances chargées de faire respecter l'autorité de l'État en toute indépendance du gouvernement, jouent un rôle de plus en plus en structurant dans la vie économique et affirment la légitimité de leurs pouvoirs de régulation. [...]
Créez des veilles depuis cet article
-
Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique organisation
-
Assemblée nationale organisation
-
Autorité de la concurrence organisation
-
Autorité des marchés financiers organisation
-
Commission nationale de l'informatique et des libertés organisation
-
Commission de régulation de l'énergie organisation
-
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement organisation
-
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques organisation
-
Didier Migaud personnalité
-
Droite républicaine organisation
-
Haute Autorité de l'audit organisation
-
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique organisation
-
Laurent Wauquiez personnalité
-
Les Républicains organisation
-
Marine Le Pen personnalité
-
Rassemblement national organisation
-
Sébastien Lecornu personnalité
-
Sénat organisation
-
Comité consultatif national d'éthique
-
Commission d'accès aux documents administratifs
-
Commission du secret de la défense nationale
-
Commission nationale consultative des droits de l'homme
-
Contrôleur général des lieux de privation de liberté
-
Défenseur des droits
-
Jean Maïa