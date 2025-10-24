Votre compte a bien été créé.
La Poste : panne de croissance et service public en péril
La PDG de La Poste, Marie-Ange Debon. © Studio Pachamama

La Poste : panne de croissance et service public en péril

Avec la fin du mandat de son prédécesseur, Philippe Wahl, à la tête de La Poste, Marie-Ange Debon doit relever le défi de faire vivre un service public déclinant, aux recettes insuffisantes. Tout en cherchant de nouvelles stratégies de diversification et de partenariats, comme le contrat controversé de Colissimo avec Temu, l'énarque doit convaincre le gouvernement de financer les missions du groupe et dynamiser ses deux filiales, La Banque postale et Geopost.

La PDG de La Poste, Marie-Ange Debon. © Studio Pachamama

La Poste : Marie-Ange Debon joue l'apaisement après une campagne de succession électrique

Lors de la réunion du conseil d'administration, mercredi matin, la nouvelle tête du groupe postal a tenu un discours volontairement rassembleur. L'ex-patronne de Keolis assure vouloir travailler avec tous les dirigeants actuels de La Poste et de ses filiales.

Marie-Ange Debon, lors de son audition par la commission des affaires économiques de l'Assemblée, le 21 octobre 2025.
LogoAbonné Comex et CA 24.10.2025
Marie-Ange Debon, lors de son audition par la commission des affaires économiques de l'Assemblée, le 21 octobre 2025.

La Poste : les généreux jetons de présence au board de CNP Assurances

La Poste sait se montrer généreuse en matière de rémunération de ses hauts dirigeants. Outre les salaires des patrons de La Banque postale et de CNP Assurances, le groupe rémunère gracieusement la présidente du conseil d'administration de sa filiale d'assurance.

LogoAbonné Finance 21.10.2025

La Poste : Marie-Ange Debon attendue sur la rémunération des dirigeants lors de ses auditions parlementaires

Proposée par Emmanuel Macron pour succéder à Philippe Wahl, l'ex-patronne de Keolis répondra aux questions des sénateurs et des députés le 21 octobre. Le déplafonnement des salaires à La Banque postale et chez CNP Assurances sera au cœur des débats.

Marie-Ange Debon, lors de la REF 2023, le 29 août 2023, à L'Haÿ-les-Roses.
LogoAbonné Grande distribution et Services 17.10.2025
Marie-Ange Debon, lors de la REF 2023, le 29 août 2023, à L'Haÿ-les-Roses.

La Poste : les dossiers urgents qui attendent la future PDG Marie-Ange Debon

Proposée par l'Élysée pour succéder à Philippe Wahl, l'actuelle patronne de Keolis devra avant tout négocier avec le gouvernement une rallonge budgétaire. La relance de Geopost et de La Banque postale, en panne de croissance, fera partie de ses chantiers prioritaires.

Marie-Ange Debon.
LogoAbonné Grande distribution et Services 03.10.2025
Marie-Ange Debon.

Au séminaire de la SNCF, Jean-Pierre Farandou fait sa rentrée avec Philippe Wahl, un autre intérimaire

Devant les hauts dirigeants de la SNCF, le patron par intérim de La Poste est intervenu sur le thème de la transformation. Philippe Wahl et Jean-Pierre Farandou ont en commun de jouer les prolongations à la tête de ces groupes publics, en attendant qu'Emmanuel Macron leur désigne un successeur.

Le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou (à gauche), et son homologue de La Poste, Philippe Wahl.
LogoAbonné Transports 08.09.2025
Le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou (à gauche), et son homologue de La Poste, Philippe Wahl.

Macron siffle la fin de la récré sur les plus hauts salaires de La Banque postale et CNP Assurances

Le chef de l'État souhaite que le salaire des hauts dirigeants de la filiale bancaire de La Poste revienne sous le plafond des 450 000 € annuels, en vigueur dans la sphère publique, alors que son patron actuel touche près du double.

Le président de la République, Emmanuel Macron, à l'Élysée, le 11 juillet 2025.
LogoAbonné Grande distribution et Services 16.07.2025
Le président de la République, Emmanuel Macron, à l'Élysée, le 11 juillet 2025.

La Poste : l'Élysée maintient le cap sur la succession de Philippe Wahl, malgré les retards

Même si le processus de nomination du PDG a échoué à aboutir avant le 25 juin, Emmanuel Macron n'a pas l'intention d'en déclencher un autre. De quoi déjouer les plans de l'ancien patron, qui milite pour une nouvelle campagne après l'abandon de son dauphin, Stéphane Dedeyan.

Philippe Wahl et Emmanuel Macron, le 7 novembre 2023, à Boulazac (Dordogne).
LogoAbonné Grande distribution et Services 07.07.2025
Philippe Wahl et Emmanuel Macron, le 7 novembre 2023, à Boulazac (Dordogne).

La Poste : Stéphane Dedeyan sèche les Rencontres d'Aix-en-Provence

Le patron de La Banque postale est remplacé à la dernière minute par Philippe Bajou, le nouveau DG délégué de La Poste, pour participer aux Rencontres économiques d'Aix. Ce désistement survient alors que l'ancien candidat à la succession de Philippe Wahl traverse une mauvaise passe à la tête de la banque publique.

Stéphane Dedeyan, au siège de La Banque Postale, à Paris, le 16 avril 2025.
LogoAbonné Grande distribution et Services 02.07.2025
Stéphane Dedeyan, au siège de La Banque Postale, à Paris, le 16 avril 2025.

La Poste : Philippe Wahl passe un dernier message à l'Élysée

Le désormais président par intérim du groupe postal s'est entretenu vendredi avec le secrétaire général de l'Élysée des fuites dans la presse sur la rémunération de Stéphane Dedeyan. Il en a profité pour cibler sa rivale, Nathalie Collin, la patronne du pôle grand public et numérique de La Poste.

Philippe Wahl, président directeur général de La Poste, janvier 2025.
LogoAbonné Entreprises 26.06.2025
Philippe Wahl, président directeur général de La Poste, janvier 2025.

La Poste : Philippe Wahl veut jouer les prolongations en gardant la présidence pendant l'intérim

Le PDG sortant souhaite être reconduit comme administrateur lors de l'assemblée générale prévue ce mercredi, le temps que l'exécutif désigne son successeur. Suscitant la contrariété à l'Élysée, où le dirigeant n'est plus en odeur de sainteté.

Philippe Wahl, au Musée de la Poste, à Paris, le 26 mars 2024.
LogoAbonné Comex et CA 24.06.2025
Philippe Wahl, au Musée de la Poste, à Paris, le 26 mars 2024.

En attendant la fumée blanche de l'Élysée, La Poste se prépare à une gouvernance d'intérim

À une semaine de l'assemblée générale du groupe, censée entériner le choix d'Emmanuel Macron pour remplacer Philippe Wahl, les délais sont serrés pour respecter la phase des auditions parlementaires. La Poste planche sur le scénario d'une gouvernance temporaire dissociant les fonctions de président et de directeur général.

Le président Emmanuel Macron et le PDG de La Poste, Philippe Wahl, entourés d'employés du groupe, au salon Vivatech, le 11 juin 2025 à Paris.
LogoAbonné Comex et CA 18.06.2025
Le président Emmanuel Macron et le PDG de La Poste, Philippe Wahl, entourés d'employés du groupe, au salon Vivatech, le 11 juin 2025 à Paris.

La Poste : la délicate équation salariale du candidat Stéphane Dedeyan

Candidat à la succession de Philippe Wahl, Stéphane Dedeyan souhaiterait conserver sa rémunération actuelle. Mais, bonus inclus, le patron de La Banque postale touche près du double du salaire du PDG de La Poste. Les deux actionnaires, l'Agence des participations de l'État et la Caisse des dépôts, restent fermes sur le maintien d'un plafond à 450 000 €.

Stéphane Dedeyan, président du directoire de La Banque postale.
LogoAbonné Finance 20.05.2025
Stéphane Dedeyan, président du directoire de La Banque postale.

Le service postal universel confronté à sa date d'expiration

Le député Stéphane Travert cherche une solution juridique pour lever le couperet qui menace de mettre fin, le 31 décembre 2025, à la délégation confiée à La Poste. Le gouvernement, conscient du risque, a appelé en renfort le secrétariat général du gouvernement.

Stéphane Travert, dans la salle des quatre colonnes, le 6 juillet 2022.
LogoAbonné Grande distribution et Services 15.05.2025
Stéphane Travert, dans la salle des quatre colonnes, le 6 juillet 2022.

Une éviction à La Banque postale tourne au bras de fer judiciaire

Jean-Marc Ribes, l'ancien patron de Louvre Banque privée, filiale de La Banque postale, a obtenu la communication du rapport ayant servi à justifier son éviction. Le tribunal des activités économiques de Paris a ordonné à la maison mère de transmettre ce document à l'intéressé.

La devanture d'une agence Louvre Banque privée, à Grenoble, en 2023.
LogoAbonné Finance 22.04.2025
La devanture d'une agence Louvre Banque privée, à Grenoble, en 2023.

La Poste : en attendant sa promotion, Stéphane Dedeyan prépare le terrain à sa succession

Alors que Stéphane Dedeyan est donné favori pour succéder à Philippe Wahl comme PDG de La Poste face à Nathalie Collin, un jeu de chaises musicales se profile déjà dans la filiale bancaire. Serge Bayard, un pilier de La Banque postale, se positionne pour en devenir le prochain patron.

Le président du directoire de La Banque postale, Stéphane Dedeyan.
Accès libre Finance 10.04.2025
Le président du directoire de La Banque postale, Stéphane Dedeyan.

La Poste : l'APE ferme la porte à une revalorisation du salaire du PDG

L'actionnaire à 34 % de La Poste confirme le plafonnement à 450 000 € de la rémunération annuelle de son futur patron. Des candidats en lice, Stéphane Dedeyan tient la corde, tandis que le départ d'Alexis Kohler de l'Élysée a changé la donne pour Emmanuel Moulin et Olivier Sichel.

Président du directoire de La Banque postale, Stéphane Dedeyan est le favori pour le poste de PDG de La Poste.
LogoAbonné Finance 01.04.2025
Président du directoire de La Banque postale, Stéphane Dedeyan est le favori pour le poste de PDG de La Poste.

Les éditeurs de presse pris entre le marteau de La Poste et l'enclume de l'État

Confronté à une perte de 500 millions d'euros pour sa seule activité de postage de la presse, le PDG de La Poste souhaite renégocier le contrat qui le lie à la filière. Philippe Wahl estime qu'une augmentation de 80 % du tarif du postage est nécessaire pour permettre à son entreprise de couvrir ses coûts.

Le PDG de La Poste, Philippe Wahl.
LogoAbonné Presse écrite 28.03.2025
Le PDG de La Poste, Philippe Wahl.

Banque postale : Stéphane Dedeyan place de purs produits de La Poste dans sa garde rapprochée

En pleine campagne pour la succession de Philippe Wahl, le patron de La Banque postale poursuit son grand ménage au sein des équipes dirigeantes de la banque publique pour placer la filiale au cœur de La Poste.

Stéphane Dedeyan, à Paris en mars 2017.
LogoAbonné Entreprises 13.03.2025
Stéphane Dedeyan, à Paris en mars 2017.

La Poste : Philippe Wahl appuie la candidature de Stéphane Dedeyan

Le PDG de La Poste pousse pour une candidature interne pour sa succession. Il a fait du patron de La Banque postale son dauphin, même si le choix final appartient au chef de l'État. Stéphane Dedeyan doit prochainement rencontrer l'influent Clément Léonarduzzi, vice-président de Publicis, proche d'Emmanuel Macron.

Philippe Wahl et Stéphane Dedeyan.
LogoAbonné Entreprises 07.03.2025
Philippe Wahl et Stéphane Dedeyan.

La Poste : les candidats à la succession de Philippe Wahl dans les starting-blocks

Un quatuor de candidats se détache parmi les prétendants pour prendre la tête de La Poste, avec deux personnalités externes, Olivier Sichel et Emmanuel Moulin, et deux postulants maison, Nathalie Collin et Stéphane Dedeyan, qui restent les mieux placés.

De gauche à droite et de haut en bas : Olivier Sichel, Emmanuel Moulin, Nathalie Collin et Stéphane Dedeyan.
LogoAbonné Grande distribution et Services 14.02.2025
De gauche à droite et de haut en bas : Olivier Sichel, Emmanuel Moulin, Nathalie Collin et Stéphane Dedeyan.

La PDG de La Poste, Marie-Ange Debon.

La Poste : panne de croissance et service public en péril

