Feuilleton
La Poste : panne de croissance et service public en péril
Avec la fin du mandat de son prédécesseur, Philippe Wahl, à la tête de La Poste, Marie-Ange Debon doit relever le défi de faire vivre un service public déclinant, aux recettes insuffisantes. Tout en cherchant de nouvelles stratégies de diversification et de partenariats, comme le contrat controversé de Colissimo avec Temu, l'énarque doit convaincre le gouvernement de financer les missions du groupe et dynamiser ses deux filiales, La Banque postale et Geopost.