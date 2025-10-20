La Lettre et ses médias partenaires ont enquêté sur les réseaux d'anciens militaires à la manœuvre sur les contrats de l'agence de soutien et d'acquisition de l'OTAN (NSPA). Des employés de l'Alliance et des consultants sont suspectés d'avoir touché des millions d'euros de commissions sur des achats d'explosifs et de drones.
Pour séduire Donald Trump, Mark Rutte propose d'acheter des armes américaines avec des fonds européens au profit de l'Ukraine. Paris a décliné la proposition au nom de la souveraineté européenne, mais n'a pas été suivi par Berlin, Amsterdam ou encore les capitales scandinaves qui ont rejoint le dispositif.
Le secrétaire général de l'organisation s'apprête à nommer une fidèle à la direction du management, après avoir placé sous sa coupe la communication et les affaires juridiques. À quelques jours du sommet de La Haye, l'OPA du très pro-américain Mark Rutte et de son cabinet tout-puissant inquiète les capitales européennes.
L'instruction pour corruption visant des employés de l'agence de soutien et d'acquisition (NSPA) de l'OTAN ébranle les entreprises et États utilisateurs de cette plateforme. Quant à l'enquête interne qui vise le management de sa directrice générale sur d'autres faits, elle pourrait être discrètement enterrée.
Visée par une enquête interne de l'OTAN, la patronne de l'agence de soutien et d'acquisition Stacy Cummings multiplie les réunions de crise. La Lettre révèle que la NSPA, qui gère 7 milliards d'euros de budget par an, est par ailleurs menacée par de nouvelles enquêtes visant des employés accusés de corruption.