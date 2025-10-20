Votre compte a bien été créé.
Enquête
Corruption à l'OTAN : des enveloppes de cash autour des contrats de carburant (2/3)

La Lettre et ses médias partenaires révèlent les manœuvres d'un fournisseur de carburant de l'OTAN auprès de son agence de soutien et d'acquisition, la NSPA. Les dirigeants d'une entreprise grecque ont livré des enveloppes de billets à un employé de l'Alliance pour remporter un marché à plusieurs millions d'euros. [...]
Lecture 5 minutes Matthieu Fauroux
Ismail Terlemez (en b. à g.), PDG d'Arca Defense ; Donald Trump et Recep Tayyip Erdoğan (en h. à g.) ; Stacy Cummings (au c.) et Mark Rutte (à dr.)
Ismail Terlemez (en b. à g.), PDG d'Arca Defense ; Donald Trump et Recep Tayyip Erdoğan (en h. à g.) ; Stacy Cummings (au c.) et Mark Rutte (à dr.) © Montage Indigo Publications/Marine Le Bris - Lenin Nolly/NurPhoto/AFP//Operation 2021/Alamy//John Thys/AFP//Simon Wohlfahrt/AFP//Tolga Tezcan/iStock

