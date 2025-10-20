Votre compte a bien été créé.
Corruption à l'OTAN : révélations sur les marchés truqués d'armement (1/3)

La Lettre et ses médias partenaires ont enquêté sur les réseaux d'anciens militaires à la manœuvre sur les contrats de l'agence de soutien et d'acquisition de l'OTAN (NSPA). Des employés de l'Alliance et des consultants sont suspectés d'avoir touché des millions d'euros de commissions sur des achats d'explosifs et de drones. [...]
Lecture 10 minutes Matthieu Fauroux
Ismail Terlemez (en b. à g.), PDG d'Arca Defense ; Donald Trump et Recep Tayyip Erdoğan (en h. à g.) ; Stacy Cummings (au c.) et Mark Rutte (à dr.)
Ismail Terlemez (en b. à g.), PDG d'Arca Defense ; Donald Trump et Recep Tayyip Erdoğan (en h. à g.) ; Stacy Cummings (au c.) et Mark Rutte (à dr.) © Montage Indigo Publications/Marine Le Bris - Lenin Nolly/NurPhoto/AFP//Operation 2021/Alamy//John Thys/AFP//Simon Wohlfahrt/AFP//Tolga Tezcan/iStock

