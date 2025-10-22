Votre compte a bien été créé.
Feuilleter l'édition

Enquête
Corruption à l'OTAN : quand l'Alliance fait taire les lanceurs d'alerte (3/3)

La Lettre et ses médias partenaires révèlent une série d'affaires de corruption à l'agence de soutien et d'acquisition de l'OTAN. Loin de jouer la transparence, la direction de la NSPA a limité les audits et écarté des lanceurs d'alerte. Une réforme lancée par le secrétaire général Mark Rutte pourrait encore réduire le contrôle des États sur cette organisation. [...]
Lecture 8 minutes Matthieu Fauroux
Notre enquête en trois volets 'Corruption à l'OTAN'.
Notre enquête en trois volets "Corruption à l'OTAN". © Montage Indigo Publications/Marine Le Bris - Lenin Nolly/NurPhoto/AFP//Operation 2021/Alamy//John Thys/AFP//Simon Wohlfahrt/AFP//Tolga Tezcan/iStock

Créez des veilles depuis cet article

À lire aussi

Créez des veilles depuis cet article

  1.  Accueil 
  2.  Entreprises 
  3.  Défense et Aéronautique 
  4.  Corruption à l'OTAN : quand l'Alliance fait taire les lanceurs d'alerte (3/3) 

Soyez informé de la mise en ligne des nouvelles éditions et des alertes exclusives en temps réel !  

En vous inscrivant, vous serez notifié par un court message sur votre ordinateur ou votre mobile dès qu'une nouvelle édition de notre publication ou qu'une alerte est publiée. Restez informé en tout temps et en tout lieu !