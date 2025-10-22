Enquête
Corruption à l'OTAN : quand l'Alliance fait taire les lanceurs d'alerte (3/3)
Corruption à l'OTAN : la face cachée des méga-contrats de munitions et de carburantDe Lugano au Luxembourg, en passant par Bruxelles, Francfort et Washington, notre enquête en trois épisodes révèle le rôle trouble de plusieurs anciens militaires de l'OTAN reconvertis en consultants. En partenariat avec les journaux belges Le Soir, Knack et le site d'info néerlandais Follow the Money, La Lettre lève le voile sur un système de commissions occultes en lien avec l'attribution par l'OTAN de plusieurs méga-contrats à plus de 100 millions de dollars. [...]
-
Facilité européenne pour la paix organisation
-
Mark Rutte personnalité
-
NSPA organisation
-
OTAN organisation
-
Union européenne organisation
-
Allison Hart
-
anglais
-
Basat Öztürk
-
David Cvach
-
Geneviève Machin
-
Gerardo Bellantone
-
gratuits
-
Lorenz Meyer-Minnemann
-
NSPO
-
Patrick Fesquet
-
Per Christensen
-
Stacy Cummings
-
Stefan Schmidt